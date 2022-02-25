Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать в стране ставку верховного главнокомандующего. Соответствующий указ обнародован в ночь на 25 февраля.

В документе отмечается, что создание ставки необходимо для обеспечения стратегического руководства украинскими вооруженными силами, военными формированиями и правоохранительными органами. Председателем ставки верховного главнокомандующего стал Зеленский, координатором - секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. По его словам, обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Решение о спецоперации принято в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Путин подчеркнул, что цель операции - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. В планы России не входит оккупация Украины, РФ никому и ничего не собирается навязывать силой, добавил президент.