Зеленский пожаловался на "одиночество"

Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, которое сейчас распространяется на разных информационных ресурсах.

Зеленский заявил, что пока Украина "защищает свое государство, мощнейшие силы мира наблюдают издалека". Он также добавил, что введенных западными странами антироссийских санкций ему недостаточно. Он также констатировал, что западные партнеры Украины не дают ей гарантий безопасности и не хотят принимать ее в НАТО.

Возможность начала переговоров прокомментировал и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил СМИ, что глава России Владимир Путин перечислил ожидания по решению концептуальных проблем. Песков отметил, что среди них: нейтральный статус Украины и отказ от размещения вооружений на Украине. Принципиальным для рассмотрения возможности начала переговоров является желание Украины говорить по данным пунктам, подчеркнул Песков.