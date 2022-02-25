Женщины Донецка сдают кровь для своих военнослужащих

Более ста женщин из Общественного движения "Донецкая Республика" пришли сегодня, в пятницу, 25 февраля, в Республиканский центр переливания крови, чтобы сдать кровь для военнослужащих ДНР. Они призвали всех женщин Донбасса присоединиться к их акции.

Как рассказала одна из сотрудниц движения Марина, решение сдать кровь пришло после того, как все мужчины, работающие в исполкоме, ушли добровольцами на передовую. "Наши мужчины пошли воевать за свободу Донбасса. И мы прекрасно понимаем, что сейчас на передовой очень неспокойно. Каждый из них подвергает свою жизнь и здоровье опасности. Сдав свою кровь, возможно, мы хоть немного поможем им в этот нелегкий час", - рассказала она.

Следует отметить, что в акции приняли участие не только сотрудницы Центрального исполкома, но и активистки всех девяти местных отделений Общественного Движения "Донецкая Республика" города Донецка.

При этом нескольких женщин не допустили к сдаче крови по медицинским показателям. В частности, Татьяна не прошла по возрасту, так как доноры не должны быть старше 60 лет. "Как только я узнала, что мы идем сдавать кровь для наших парней, тут же решила, что обязательно пойду. Но, к сожалению, не получилось это сделать. Я даже расстроилась по этому поводу", - признается Татьяна.

"Я уже не первый раз сдаю кровь в этом центре. Более того, нахожусь на донорском учете, моя кровь уже сто раз была проверена на качество. Все с ней в порядке", - рассказала нам Ирина из Центрального исполкома.

Фото: Елена Блоха

Учитывая большое количества людей, которые принимали участие в акции, прием активистов от ОД "ДР" в Республиканском центре переливания крови проходил до конца рабочего дня. Как отметили сами активистки, они призывают присоединиться к ним всех женщин Донецкой Народной Республики.

Фото: Елена Блоха

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим парням победить врага. На передовую нас не берут, так хоть таким образом приблизим нашу победу. Мы очень устали от войны за восемь лет, хотим, чтобы поскорей наступил мир и больше никто не погибал от рук украинских вояк", - резюмировали организаторы донорской акции.