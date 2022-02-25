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25.02.2022 22:10
Рубрика: Власть

Жителям ЛНР и ДНР нотариусы предоставят услуги бесплатно

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 411(86891)
Жители ДНР и ЛНР, вынужденные на время покинуть свои дома, будут освобождены от оплаты услуг правового и технического характера при оформлении нотариальных документов. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате России.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Фактически людям, оказавшимся в трудном положении, надо будет заплатить лишь небольшую государственную пошлину, предусмотренную Налоговым кодексом. Например, оформление доверенности на совершение сделок обойдется в 200 рублей, оформление завещания будет стоить 100 рублей.

Фото: Владимир Аносов
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"Нотариат страны принимает все меры к тому, чтобы обеспечить доступ к квалифицированной юридической помощи нотариуса не только всем жителям России, но и людям, вынужденным искать убежища на территории нашей страны", - отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Льгота в размере 100 процентов на оплату услуг правового и технического характера будет применяться при совершении так называемых социально значимых нотариальных действий. Например, удостоверения всех видов доверенностей, согласий и завещаний. Также льгота будет действовать при передаче документов физическим лицам, удостоверении равнозначности бумажного документа электронному и т.п. В ближайшее время жители ДНР и ЛНР смогут получить нотариальную помощь на льготных условиях по всей территории России. В некоторых регионах льготы уже действуют. Среди них - Ленинградская, Курская и Ростовская области. Сейчас ФНП направила соответствующее письмо во все региональные палаты страны. Освобождение от взимания платы распространяется на всех лиц, проживавших на территории ДНР и ЛНР и покинувших ее после 1 февраля 2022 года.

Согласно рекомендации ФНП, такая льгота должна действовать вплоть до 1 мая 2022 года и при необходимости может быть продлена. Все расходы нотариусов, связанные с введением дополнительных льгот, будут компенсированы Федеральной нотариальной палатой за счет нотариата.

В свою очередь, в Нотариальной палате Ленинградской области подчеркнули, что нотариусы России не должны остаться в стороне от оказания посильной помощи в решении проблем граждан, на чью долю выпали жестокие испытания и утраты.

Жители республик полностью освобождены от платы за услуги правового и технического характера

Напомним также, что Минюст направил в некоторые регионы мобильные бригады государственных юридических бюро для консультаций граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. Как рассказали накануне в ведомстве, три специально оборудованных для выездных консультаций автомобиля со специалистами госюрбюро из Волгоградской, Тамбовской областей и Краснодарского края перемещаютсяся между пунктами временного размещения эвакуированных граждан.

На консультациях люди интересуются прежде всего вопросами защиты своих социальных прав.

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