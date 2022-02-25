Жительница Донецка: Дефицита продуктов нет

Почему в Донецке нет никакой паники у населения? Может, потому что у нас восемь лет идет война, и мы хорошо знаем, что паниковать нельзя ни в коем случае? Может, потому, что мы хорошо знаем, что надо сохранять спокойствие, как бы тяжело не было. Только так можно выжить.

Впрочем, я понимаю, почему все удивляются нашему спокойствию. Особенно странно это выглядит сейчас на фоне той истерии, которая происходит на Украине. Там за один день люди опустошили прилавки продуктовых магазинов, запасаются мукой, крупами, макаронными изделиями, покупают соль, сахар, спички. Причем покупают мешками и ящиками.

"Мам, мне сегодня друг позвонил из Днепра. Говорит, что у них паника, в магазинах очереди километровые за мукой. Люди ругаются из-за пачки макарон, давят друг друга. "В одни руки" можно приобрести только две бутылки подсолнечного масла; два пакета гречки; от 3 до 5 килограммов муки и от 3 до 5 килограммов сахара", - рассказывает мне сын по телефону.

У меня там тоже еще остались знакомые, с которыми я не общаюсь. Но судя по их статусам в социальных сетях, сказать, что у них паника, это ничего не сказать. Истерика по поводу того, что все пропало, на всех лентах украинского медиа пространства вчера продолжалась целый день.

Фото: Елена Блоха

На всякий случай я решила проверить, может, где-то и в донецких магазинах продукты закончились? Прошла три квартала, зашла в несколько супермаркетов и совсем небольших магазинчиков. Ажиотажа никакого нет, покупателей тоже не много. Ассортимент товаров более чем разнообразный. Цены никто не повышал, а на некоторые продукты даже акционные скидки.

А вот общественного транспорта стало меньше: половина водителей также были призваны на службу. На предприятиях, на производстве остались тоже в большинстве своем женщины. Мужчины ушли на фронт, Родину защищать…