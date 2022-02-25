Новости

Муфтий Крганов: Запад восемь лет игнорировал и игнорирует страдания людей Донбасса 13:50
Песков: Россия не меняет свои позиции, как бабочка 13:49
Песков объяснил отмену полетов на юге России 13:49
Песков заявил о неизбежности ответных мер на санкции Запада 13:48
Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций 13:47
Песков: Мы ждали скоординированного ответа Запада на спецоперацию на Украине 13:41
Лавров: Зеленский врет, когда говорит о нейтральном статусе Украины 13:40
Минск: "Белавиа" скорректировала расписание своих рейсов 13:37
Причиной хлопка газа в доме на востоке Москвы стало неосторожное обращение жильца с оборудованием 13:35
Из Крыма в Москву назначили дополнительные поезда 13:35
Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию на Украине 13:23
Лукашенко возложил ответственность за происходящее на Украине на руководство этой страны 13:22
Пушилин: Войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы в течение нескольких дней 13:21
Жительница Донецка: Дефицита продуктов нет 13:14
Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж 13:12
Дочь экс-президента Казахстана слагает с себя полномочия депутата 13:04
Лукашенко прокомментировал ситуацию с ценами и ростом инфляции 12:55
В работе сервисов трех российских банков зафиксированы сбои 12:45
Матвиенко: Ответный пакет санкций готов, власти РФ знают слабые места Запада 12:44
В Ростовской области 9000 беженцев из Донбасса протестировали на COVID-19 12:38
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 12:33
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента 12:29
Пушилин: Гуманитарная помощь поступает из разных регионов России 12:26
Первый энергоблок БелАЭС будет остановлен в конце апреля 12:22
Глава ДНР пообещал снизить или отменить налоги 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 13:14
Рубрика: В мире

Жительница Донецка: Дефицита продуктов нет

Текст: Елена Блоха (Донецк)
Фото: Елена Блоха Фото: Елена Блоха
Фото: Елена Блоха

Почему в Донецке нет никакой паники у населения? Может, потому что у нас восемь лет идет война, и мы хорошо знаем, что паниковать нельзя ни в коем случае? Может, потому, что мы хорошо знаем, что надо сохранять спокойствие, как бы тяжело не было. Только так можно выжить.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
В Донецке активно продолжается мобилизация

Впрочем, я понимаю, почему все удивляются нашему спокойствию. Особенно странно это выглядит сейчас на фоне той истерии, которая происходит на Украине. Там за один день люди опустошили прилавки продуктовых магазинов, запасаются мукой, крупами, макаронными изделиями, покупают соль, сахар, спички. Причем покупают мешками и ящиками.

"Мам, мне сегодня друг позвонил из Днепра. Говорит, что у них паника, в магазинах очереди километровые за мукой. Люди ругаются из-за пачки макарон, давят друг друга. "В одни руки" можно приобрести только две бутылки подсолнечного масла; два пакета гречки; от 3 до 5 килограммов муки и от 3 до 5 килограммов сахара", - рассказывает мне сын по телефону.

У меня там тоже еще остались знакомые, с которыми я не общаюсь. Но судя по их статусам в социальных сетях, сказать, что у них паника, это ничего не сказать. Истерика по поводу того, что все пропало, на всех лентах украинского медиа пространства вчера продолжалась целый день.

Фото: Елена Блоха

На всякий случай я решила проверить, может, где-то и в донецких магазинах продукты закончились? Прошла три квартала, зашла в несколько супермаркетов и совсем небольших магазинчиков. Ажиотажа никакого нет, покупателей тоже не много. Ассортимент товаров более чем разнообразный. Цены никто не повышал, а на некоторые продукты даже акционные скидки.

А вот общественного транспорта стало меньше: половина водителей также были призваны на службу. На предприятиях, на производстве остались тоже в большинстве своем женщины. Мужчины ушли на фронт, Родину защищать…

Фото: Елена Блоха
В мире экс-СССР ДНР Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Песков объяснил отмену полетов на юге России
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Двое учителей погибли в Горловке при обстреле ВСУ здания школы
Минобороны Франции: Ни у кого в Европе и США нет желания воевать с Россией
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений