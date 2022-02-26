Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости.

Бжания указал, что Абхазия считает необходимым быть причастными судьбе ДНР и ЛНР и желает им безопасного и устойчивого развития. Глава Абхазии выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает принятое им решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

Бжания также подчеркнул, что народ Абхазии пережил похожие события и сочувствует жителям республик в их борьбе за справедливость и за право на достойную жизнь.

В ближайшее время правительство Абхазии намеревается заключить межгосударственные договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР и установить с ними дипломатические отношения.