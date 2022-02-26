Басурин: Батальон морской пехоты ВСУ оставил свои позиции под Мариуполем

Батальон морской пехоты ВСУ оставил свои позиции в районе населенных пунктов Гнутово и Талаковка под Мариуполем. Об этом рассказал заместитель начальника Управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Военнослужащие батальона морской пехоты, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Гнутово и Талаковка", - сообщил Басурин.

На том же мариупольском направлении, по его словам, силы ДНР взяли под контроль населенные пункты Павловск и Пищевик, а под Волновахой - село Трудовское.

Как обратил внимание Басурин, подразделения Народной милиции ДНР продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления со стороны ВСУ.