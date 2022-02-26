Британские авиакомпании не пустят в Россию

Самолеты британских компаний не могут летать в Россию и над ее территорией с 11:00 по московскому времени 25 февраля. Запрет ввело Федеральное агентство воздушного транспорта в ответ на запрет "Аэрофлоту" летать в Великобританию. Теперь британских перевозчиков на мировом рынке потеснят компании из Азии, считает эксперт.

Воздушное пространство России закрыли для полетов судов, "принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании", указывают в Росавиации. Об этих мерах российские авиационные власти заранее уведомили британскую сторону и предложили провести консультации. В Великобритании отказались. Россия предприняла зеркальные меры для соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний, пояснили в Росавиации.

О запрете деятельности "Аэрофлота" в Великобритании сообщили 24 февраля в связи со спецоперацией России по демилитаризации Украины. Российский перевозчик отменил запланированный на 25 февраля рейс из Москвы в Лондон. Пассажирам предложили на выбор вернуть деньги либо перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты.

Из-за облета российской территории затраты британских авиакомпаний вырастут, им будет сложно конкурировать с перевозчиками из Азии, к которым станут переходить пассажиры

Россией введены зеркальные меры, то есть если назначенный перевозчик с российской стороны не может выполнять полеты в Великобританию, то и назначенный перевозчик с британской стороны также не должен летать в Россию, пояснил "РГ" исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Пассажирам придется добираться из России в Великобританию с пересадкой, другие российские авиакомпании помимо "Аэрофлота" также не смогут летать по этому маршруту, говорит эксперт. Но для российских перевозчиков закрытое воздушное пространство Великобритании большой проблемы не представляет, поскольку для транзитных рейсов оно не используется. А вот ответные меры скажутся на британских перевозчиках. Британские авиакомпании будут выполнять полеты в Азию в обход, через воздушное пространство Казахстана, говорит Пантелеев. Это увеличивает продолжительность полета и его себестоимость. В результате снижение конкурентоспособности британских авиакомпаний в среднесрочной перспективе приведет к тому, что пассажиропоток перейдет к конкурирующим азиатским авиакомпаниям, заключает эксперт.

Между тем, примеру Великобритании последовала Польша. Свое воздушное пространство для российских авиалиний она закроет в 02:00 по московскому времени 26 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства Польши. Российским перевозчикам придется летать севернее через страны Балтии, говорит руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. В ответ Россия может закрыть воздушные границы со стороны Польши для всех зарубежных авиакомпаний. Тогда небо Польши станет бесполетной зоной, облетать ее придется в равной степени всем авиакомпаниям, поясняет эксперт.