Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Андрей Кочетков, ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции":

- Прогнозы в сложившейся ситуации обладают изрядной долей неточности. Тем не менее, мы полагаем, что усилия Банка России позволяют говорить о достижении относительной стабильности курса на ближайшую перспективу.

С одной стороны, Минфин и ЦБ не покупают валюту в рамках бюджетного правила, а, с другой, регулятор с 24 февраля проводит валютные интервенции, создавая дополнительный спрос на рубли.

Вкупе с высокими ценами на товары российского экспорта это обеспечивает рубль поддержкой, которой вполне может хватить для удержания курса в разумных рамках от 80 до 90 рублей за доллар. Более слабый рубль начнёт угрожать финансовой стабильности, так как спровоцирует резкий рост инфляции и падение реальных доходов граждан.

Соответственно, на ближайшую неделю при условии отсутствия резкого ухудшения геополитического фона курс рубля будет находиться в значениях около 80-90 рублей за доллар.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Динамика нефтяного рынка сейчас во многом определяется развитием событий на Украине. Пока имеется значимый повод для снижения котировок ниже 100 долларов за баррель. В фокусе остается и ход переговоров Запада с Ираном. Достижение договоренностей и заключение новой сделки могло бы значительно нивелировать риски снижения поставок нефти из России.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Минувшая неделя стала, пожалуй, самой шоковой за всю российского фондового рынка. В четверг отечественные активы отправились в лавинообразное пике после объявления военной спецоперации России и последовавших за этим санкционных инициатив Запада.

К завершению недели рынок сумел отскочить от минимумов. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил 20%, восстановившись до 2470,48 пункта, а индекс РТС вырос за день на 26%, вернувшись к 936,94 пункта. Несмотря на жесткость объявленных накануне президентом США антироссийских санкций рынок отреагировал коррекционным ростом. Ни экспорта сырья, ни доступа России к системе SWIFT новые ограничения не затронут. Кроме того, появлялись сообщения о том, что Москва готова рассмотреть переговорный процесс с Киевом. В то же время подогретая острым новостным фоном нефть в конце недели перешла к умеренному снижению.

Прогнозировать рыночную динамику сложно, пока настроениями правит непредсказуемый геополитический фактор. Пока не станут вырисовываться масштабы, сроки завершения, первые последствия российской спецоперации, неопределенность будет поддерживать повышенную волатильность в рублевых активах. При этом российские акции уже выглядят очевидно перепроданными и привлекательны для долгосрочных покупок.

Помимо геополитики, инвесторы продолжат следить за сырьевыми ценами и сигналами мировых центробанков. Из статистики недели важными будут оценки экономической активности PMI в производственном секторе и секторе услуг ключевых стран за февраль, а также февральский отчет по рынку труда США, который появится в пятницу.

На будущей неделе мы ожидаем сохранения сильных разнонаправленных движений на нашем рынке. Базовые ориентиры по индексам Мосбиржи - 2250-2800 пунктов, РТС - 750-1200 пунктов.