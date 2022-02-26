ДНР: За прошедшие сутки от огня ВСУ погибли пять мирных жителей

Пять мирных жителей погибли, еще 13 пострадали от обстрелов ВСУ территории Донецкой народной республики за минувшие сутки. Об этом проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК.

Как отмечается, обстрелам подверглись 23 населенных пункта, в результате которых было повреждено свыше 50 жилых домов. Кроме того, пострадали 38 объектов инфраструктуры. Огонь велся по ним целенаправленно, передает Донецкое агентство новостей.

Обстрелы велись из РСЗО "град", ракетного комплекса "Точка-У", артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм, минометов, гранатометов, а также стрелкового оружия.

Огонь по населенным пунктам ЛНР был значительно слабее. По данным представительства республики в СЦКК, за прошедшие сутки украинские силовики девять раз обстреляли жилые массивы. В результате погибли да мирных жителя, еще один пострадал.