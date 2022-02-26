Эксперты рассказали, какие виды развлечений могут появиться в торговых центрах

Точками притяжения посетителей в торговых центрах могут стать горнолыжные склоны, соревнования по киберспорту и зоны активных развлечений для подростков и семей с детьми. Об этом рассказали участники мероприятия "MosInterCon 2021: Дни торговых центров", организованного Российским советом торговых центров.

Доля развлечений в ТЦ с каждым годом будет увеличиваться, отмечали многие участники. К 2030 году она займет до 30 процентов площадей, считает директор по продажам ADG group Анна Папаскири.

Этому способствует, помимо прочего, развитие онлайн-торговли и сокращение площадей обычных магазинов. Вариантов, чем можно занять освободившиеся пространства, довольно много. Так, за границей в ТЦ даже устраивают горнолыжные склоны. В Подмосковье недавно открылся ТЦ с бассейнами под открытым небом.

Большие перспективы - в развитии развлекательных центров для молодежи и семей, считает руководитель in-door-направления "Новые горизонты" Сергей Привезенцев. Детские развлекательные центры с горками, батутами, сетками для лазания и так далее стали уже привычными в ТЦ. Но многие дети, привыкшие к таким развлечениям, уже выросли из такого рода развлечений. Подростки по привычке приходят в ТЦ в свободное время, но заняться им там нечем. Между тем терять эту аудиторию торговым центрам было бы неразумно, считает Привезенцев. Кроме того, пока мало активных развлечений для совместного времяпрепровождения детей с родителями. Решением могут стать комплексы нового типа и более сложные конструкции для активного отдыха.

Еще один вариант привлечения посетителей - площадки для занятий киберспортом и для проведения соревнований, за которыми могут наблюдать зрители, считает коммерческий директор ESforce Holding Сергей Бархударьян. Сейчас 74 миллиона россиян играют в мобильные или компьютерные игры, 24 миллиона человек вовлечены в "соревновательный" гейминг, им интересно соревноваться друг с другом, 15 миллионов человек интересуются киберспортом. Киберспорт становится интересным зрелищем, многие собираются компаниями, чтобы совместно смотреть турниры. Создание в ТЦ площадок для проведения турниров и их просмотра могут увеличить посещаемость и траты в магазинах.