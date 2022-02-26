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26.02.2022 13:21
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог перечислил симптомы изжоги, которые нельзя игнорировать

Текст: Вера Черенева

Изжога, которую принято считать вполне безобидным явлением, может стать предвестником целого ряда серьезных заболеваний, среди них и предраковые состояния. Именно поэтому при некоторых проявлениях изжоги следует немедленно обратится к специалистам, сообщает "5 канал" со ссылкой на терапевта-диетолога, гастроэнтеролога Магомедтагира Ибрагимова.

В частности, эксперт отметил, что немедленно нужно идти к врачу, если при изжоге ощущается боль при глотании, ком в горле, присутствует хронический кашель, возникает удушье.

Насторожить должно и то, что изжога сопровождается потерей веса, тошнотой и рвотой, за грудиной чувствуется жжение. Требуют обращение к врачу и боли в грудине, которые могут отдавать в руки, ноги или шею.

Иногда при первом визите в медучреждение врач не назначает какие-то сложные исследования, например, ФГДС или МРТ, а просто выписывает препараты для снятия неприятных симптомов. В значительном количестве случаев этого бывает достаточно, но, говорит гастроэнтеролог, если в течение двух недель после приема препаратов изжога не прошла, стоит повторно обратиться к специалисту.

Фото: iStock
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Чем же опасна изжога? По словам гастроэнтеролога Ибрагимова, в организме, который часто сталкивался с изжогой, со временем может развиться эзофагит, когда воспаляется слизистая оболочка пищевода, другое осложнение - язва пищевода. Нередко игнорирование, казалось бы, безобидной изжоги, приводит к развитию рефлюкса, когда в пищевод попадает содержимое желудка.

Все эти состояния сами по себе крайне дискомфортны. Человек испытывает сложности с приемом пищи, особенно с глотанием, его часто тошнит, возникает боль в груди. Лечение таких состояний довольно длительное, также пациентам назначается строгая диета. Если же лечение не производится, то осложнения усиливаются. Например, рефлюксная болезнь может развиться в синдром, который получил название "пищевод Баретта", его специалисты называют предраковым состоянием.

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