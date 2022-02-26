Комплексы "Ярс" прибыли в Подмосковье готовиться к Параду Победы

В субботу, 26 февраля в Минобороны РФ сообщили, что в подмосковный гарнизон Алабино из города Тейково Ивановской области прибыл расчет автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса "Ярс". Его перебросили для подготовки к военному параду на Красной площади 9 Мая.

В ведомстве уточнили, что "Ярсы" совершили 400-километровый марш. Их маршрут пролегал по транспортным магистралям в Ивановской, Владимирской и Московской областях. В том числе, по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автомобильной дороге. По пути следования механики-водители трех автономных пусковых установок совершали остановки для плановых и контрольных осмотров крупногабаритной техники. Общая длина колонны составила 300 метров, отметили в Минобороны РФ.

"Техника показала свою надежность, личный состав продемонстрировал высокую маршевую выучку", - заявил замкомандующего Владимирским ракетным объединением генерал-майор Сергей Ометов.

По словам командира дивизиона Тейковского ракетного соединения подполковника Александра Артемова, механики-водители проявили высочайший профессионализм. В ходе марша они преодолели железнодорожные переезды, эстакады, крутые повороты, а также другие сложные участки.

Сообщается, что в период подготовки к параду в соединении прошли контрольные занятия с экипажами парадного расчета РВСН. "После приема зачетов по специальной подготовке, вождению в колонне на автодроме пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" комиссия командования РВСН и Владимирского ракетного объединения приняла решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду", - отметили в Минобороны РФ.

Там напомнили, что личный состав и техника Тейковской ракетной дивизии участвуют в военном параде на Красной площади с 2008 года.