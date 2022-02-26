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26.02.2022 13:19
Рубрика: Власть

Кремль: Президент Киргизии поддержал действия РФ по защите Донбасса

Текст: Татьяна Замахина
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны, уточняется в сообщении. Обсуждалось развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Садыр Жапаров, заявили в пресс-службе, отметил, что Киев является ответственным за срыв Минских соглашений. Он поддержал проведение спецоперации.

"Владимир Путин поблагодарил президента Киргизии за принципиальную солидарную позицию", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства стран.

Напомним, что специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что эти действия - вынужденная мера в виду необходимости защиты ДНР и ЛНР от украинской агрессии. По итогам второго дня группировки войск ДНР и ЛНР развили успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил России. В результате высадки морского десанта был взят Мелитополь.

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Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Киргизия Президент Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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