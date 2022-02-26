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Рубрика: Власть

Медведев: Cанкции могут прервать диалог по стратегической стабильности

Текст: Владимир Кузьмин

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России могут стать "прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели". Это касается и прерывания диалога по стратегической стабильности.

"Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключенный мною с Б. Обамой и продленный В.В. Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит", - написал он в социальных сетях.

Дипломатические отношения тоже не особо нужны, саркастически заметил Медведев, предложив закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику.

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Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Санкции и антисанкции

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