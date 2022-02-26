Медведев назвал Совет Европы и ПАСЕ бессмысленными богадельнями

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил приостановку членства России в Совете Европы и ПАСЕ. "Неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда", - написал он в социальных сетях.

По словам замглавы Совбеза, в эти организации "вступали-то сдуру когда-то", "по молодости". "К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - подчеркнул Медведев.

С иронией зампред Совета Безопасности относится и к приостановке переговоров по членству в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Там нас уже восемь лет не желали видеть, напомнил он: "И снова не хотят. Ну насильно мил не будешь…".