Медведев пообещал симметричный ответ на аресты имущества всех россиян за рубежом

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможные аресты средств российских граждан и компаний за рубежом безо всяких санкций - только по страновому принципу. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

"Вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях", - подчеркнул замглавы Совбеза. Это может коснуться США, стран Евросоюза и "ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие".