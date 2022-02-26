Медведев: Санкции принимаются от политической импотенции

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решения западных стран о введении санкции против нашей страны. Свое отношение он выразил с изрядным сарказмом через социальные сети. "Тут санкции ввели против всех членов Совета Безопасности России. Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь?" - такими словами начинается запись.

Медведев считает, что всем умным людям очевидно: санкции - миф, фикция, фигура речи. Лично замглавы Совбеза глубоко безразличны ограничения прав за границей, потому что ни у него, ни у членов его семьи нет иностранных счетов и имущества за рубежом.

- Ну а принимаются санкции по очевидной причине, - объяснил он. - От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России. А еще - в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана.