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26.02.2022 11:02
Рубрика: Власть

МИД Латвии внес Николая Баскова в "черный список" из-за слов об Украине

Текст: Юрий Когалов
Фото: "Россия" Фото: "Россия"
Фото: "Россия"

МИД Латвии внес российского певца Николая Баскова в "черный список". Об этом сообщил глава ведомства Эдгар Ринкевичс.

"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики", - написал он на своей странице в Twitter.

Как пояснил министр, Риге не понравились слова исполнителя в поддержку спецоперации РФ денацификации Украины.

Накануне Басков в соцсетях заявил, что операция России полностью соответствует международному праву. "Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права", - отметил артист.

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"США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО - ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России", - добавил он.

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