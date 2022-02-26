Минфин: Финансовая устойчивость России сохраняется

Понижение рейтинга России S&P до "ВВ+" с негативным прогнозом и решение Moody"s поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения обусловлены геополитическими факторами. Об этом заявили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве отметили, что накопленные резервы и низкий уровень госдолга позволяют способствуют сохранению финансовой устойчивости страны. "Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что и дальше будут проводить ответственную финансовую и бюджетную политику. S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины