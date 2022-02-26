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26.02.2022 12:10
Рубрика: Власть

Минобороны: Националисты нанесли удар из РСЗО "Град" по жилым кварталам города Старобельск

Текст: Иван Петров
О нанесении ракетного удара украинскими националистами по украинскому же городу Старобельск сообщили в субботу в министерстве обороны РФ. Отмечается, что были применены ракетные системы залпового огня (РСЗО) "Град". А ракеты били по жилым кварталам города. Атака произошла 26 февраля в 10.30.

"В результате атаки начался пожар, зафиксированы разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ заверили, что не ответят на провоцирование огня по жилым районам Киева

Не исключено, что по мирному населению удар был нанесен намеренно с целью дальнейшего обвинения России. Но провокация не удалась.

Кроме того, российские военные располагают достоверными данными о том, что подобные провокации со стороны украинских националистов запланированы в ближайшее время в населенных пунктах Краматорск и Славянск.

А по данным силовиков Луганской народной республики, укронацисты в ближайшее время намерены обстрелять из реактивной артиллерии Донецк и населённый пункт Дмитровку.

"Вооруженные Силы России ударов по городам и населенным пунктам не наносят. Напротив принимаются все меры для сохранения жизни мирных граждан", - подчеркнули в Минобороны РФ.

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