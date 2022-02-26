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26.02.2022 15:08
Рубрика: Власть

Минобороны РФ призвало СМИ не публиковать фейки об операции на Украине

Текст: Александр Степанов
Минобороны констатирует увеличение количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, о действиях российской армии на Украине, которая распространяется "диванными войсками Украины" в социальных сетях. Как сообщили в военном ведомстве, военные не раз Предупреждали СМИ о готовящихся СБУ информационных вбросах.

"Однако, к сожалению, отдельные российские СМИ эти предупреждения не услышали" - отмечает минобороны. Сейчас ряд СМИ активно продвигают фейковую информацию, а также оперативно транслируют любые украинские фейки.

Там отметили, что шаблоны этих фейков, были когда-то утверждены и давно опубликованы в методичках центров пропаганды США и их союзников по НАТО. "Главное - истошно кричать о "военных преступлениях", "использовании запрещенных боеприпасов", "гуманитарной катастрофе" и якобы "неисчислимых" потерях военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Цели распространения фейков - попытки любыми способами дискредитировать российские вооруженные силы.

Минобороны: Нацбатальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты

В военном ведомстве призвали все редакции СМИ быть бдительными. Журналисты не должны становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на Россию.

В Минобороны подчеркнули, что продолжат регулярно доводить достоверную информацию о ходе проведения российской армией специальной военной операции.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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