Минобороны: Российские войска без сопротивления вошли в Мелитополь

Российские военнослужащие вошли в украинский город Мелитополь. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Это произошло вечером 25 февраля - после высадки морского десанта в районе украинского населенного пункта Азовское.

Отмечается, что после высадки российские подразделения совершили марш, а затем, "не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь".

В военном ведомстве подчеркнули, что мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих, когда те передвигались по городу. "Некоторые горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами", - говорится в сообщении Минобороны России.