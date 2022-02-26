На Исторической сцене Большого театра состоится органный гала-концерт

Орган-невидимка, чей голос обычно слышен из оркестровой ямы, в этот вечер будет царить на Исторической сцене и станет центром притяжения разных жанров и видов искусств.

В большом гала-концерте примут участие исполнители из России, Нидерландов и Японии. Жан-Пьер Стайверс, Евгения Кривицкая и Хироко Иноуэ выступят соло, в дуэте в четыре руки и ноги, а также в ансамблях с солистами оперы, симфонического оркестра, с хором, с актером-чтецом.

Концерт назвали символично - "Отражения гармоний". Как писал русский поэт Константин Бальмонт: "В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивой радужной игры". Каждое сочинение в этой программе - своя маленькая вселенная, наполненная гармониям небесных сфер. Энергию движения и мощь органных труб можно будет ощутить в токкатах Иоганна Себастьяна Баха, Луи Вьерна, Гастона Белье, Рамона Нобле; поэзию и нежность - в "Пробуждении" Габриэля Форе, "Интермеццо" из оперы "Сельская честь" Пьетро Масканьи, в композиции "Lena vera amore" Луиса Бакалова; мистику востока - в "Болеро" Мориса Равеля и "Весеннем море" Мичио Мияги…

Любители старинной оперы не пройдут мимо изысканных арий Георга Фридриха Генделя, исполненных уникальным мужским голосом - контртенором, а хор придаст еще большей соборности звучанию органа.

Артисты и музыка будут существовать в антураже видеоинсталляций, нелинейно отражающих вибрации гармоний.

В этот вечер на сцену выйдут финалист телевизионного конкурса "Большая опера" Михаил Широченко (контртенор), артисты Симфонического оркестра Большого театра Людмила Херсонская (скрипка), Петр Кондрашин (виолончель), Андрей Габелков (ударные), Камерный хор Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьёва, актер и ведущий Петр Татарицкий.

Прямая речь

Евгения Кривицкая, органистка, профессор Московской консерватории:

- Этой традиции уже девять лет, и всякий раз слушатели говорят, что на Исторической сцене Большого театра органные концерты - особенные. В основе каждой программы - синтез искусств, возможный только в театре, зрелищность, которую прежде всего ждут люди, покупающие билеты в театр. Орган, трубы которого спрятаны высоко в колосниках сцены, рождают удивительные созвучия, а видео-сопровождение создает эффект декораций. Солисты оперы, оркестра, хор, артисты ведут диалог с органом - главным героем этого действа. Отражение гармоний происходит в звуках, в цвете, в ансамблях. Это действительно космос, который возможен только в Большом театре.