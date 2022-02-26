На Исторической сцене Большого театра состоится органный гала-концерт

Новости

В ДНР перехватили две ракеты ВСУ "Точка-У" 09:16
Россияне Магомедшарипов и Токов одержали победы на турнире Bellator 275 08:46
Боец ММА Исмаилов победил Дурадолу в поединке по правилам бокса 08:30
Google удалил сотни YouTube-каналов на фоне ситуации на Украине 08:00
МЧС сообщило о состоянии заблокированных в шахте "Обуховская" горнорабочих 07:54
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины 07:33
Минфин США заявил о введении санкций против президента РФ и членов Совбеза 07:05
"Роскосмос" сообщил о коррекции орбиты МКС перед прибытием "Союза МС-21" 06:10
Посол РФ: Санкции Канады против Путина не останутся без ответа 05:25
Небензя заявил в ООН о скором завершении операции по демилитаризации Украины 05:05
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев "омикрона" 04:10
Евросоюз ввел санкции против предприятий ВПК и ряда банков России 04:06
Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений 03:41
Постпред КНР при ООН: Обеспокоенности России в сфере безопасности должны быть учтены 03:10
Евросоюз ввел санкции против Мишустина и Медведева 03:00
РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по спецоперации на Украине 02:35
ЕС официально ввел санкции против 98 граждан РФ, включая Путина и Лаврова 02:10
ЕС приостановил упрощенный порядок выдачи виз россиянам 01:51
В Госдуме прокомментировали запрет на участие артистов РФ в "Евровидении" 01:30
В Минобороны посмеялись над информацией о "взломе" своего сайта хакерами 01:07
Болгария закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний 00:51
Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности 00:35
Захарова: В отношениях России и Запада близка точка невозврата 00:24
Захарова: Раздача Киевом оружия - это конец 00:15
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР 00:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
26.02.2022 09:09
Рубрика: Культура

На Исторической сцене Большого театра состоится органный гала-концерт

Текст: Лидия Ордынская
Орган-невидимка, чей голос обычно слышен из оркестровой ямы, в этот вечер будет царить на Исторической сцене и станет центром притяжения разных жанров и видов искусств.
Фото: Лидия Ордынская Фото: Лидия Ордынская
Фото: Лидия Ордынская

В большом гала-концерте примут участие исполнители из России, Нидерландов и Японии. Жан-Пьер Стайверс, Евгения Кривицкая и Хироко Иноуэ выступят соло, в дуэте в четыре руки и ноги, а также в ансамблях с солистами оперы, симфонического оркестра, с хором, с актером-чтецом.

Концерт назвали символично - "Отражения гармоний". Как писал русский поэт Константин Бальмонт: "В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивой радужной игры". Каждое сочинение в этой программе - своя маленькая вселенная, наполненная гармониям небесных сфер. Энергию движения и мощь органных труб можно будет ощутить в токкатах Иоганна Себастьяна Баха, Луи Вьерна, Гастона Белье, Рамона Нобле; поэзию и нежность - в "Пробуждении" Габриэля Форе, "Интермеццо" из оперы "Сельская честь" Пьетро Масканьи, в композиции "Lena vera amore" Луиса Бакалова; мистику востока - в "Болеро" Мориса Равеля и "Весеннем море" Мичио Мияги…

Любители старинной оперы не пройдут мимо изысканных арий Георга Фридриха Генделя, исполненных уникальным мужским голосом - контртенором, а хор придаст еще большей соборности звучанию органа.

Группа Uma2rman даст бесплатный концерт на Камчатке

Артисты и музыка будут существовать в антураже видеоинсталляций, нелинейно отражающих вибрации гармоний.

В этот вечер на сцену выйдут финалист телевизионного конкурса "Большая опера" Михаил Широченко (контртенор), артисты Симфонического оркестра Большого театра Людмила Херсонская (скрипка), Петр Кондрашин (виолончель), Андрей Габелков (ударные), Камерный хор Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьёва, актер и ведущий Петр Татарицкий.

Прямая речь

Евгения Кривицкая, органистка, профессор Московской консерватории:

- Этой традиции уже девять лет, и всякий раз слушатели говорят, что на Исторической сцене Большого театра органные концерты - особенные. В основе каждой программы - синтез искусств, возможный только в театре, зрелищность, которую прежде всего ждут люди, покупающие билеты в театр. Орган, трубы которого спрятаны высоко в колосниках сцены, рождают удивительные созвучия, а видео-сопровождение создает эффект декораций. Солисты оперы, оркестра, хор, артисты ведут диалог с органом - главным героем этого действа. Отражение гармоний происходит в звуках, в цвете, в ансамблях. Это действительно космос, который возможен только в Большом театре.

Культура

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Небензя заявил в ООН о скором завершении операции по демилитаризации Украины
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
Захарова: Раздача Киевом оружия - это конец
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев "омикрона"
Почему герои "Анны Карениной" живут рядом с нами
Третьяковская галерея рассказала о главных хитах