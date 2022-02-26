Пасечник рассказал об успехах в освобождении Луганщины

Силы ЛНР взяли под свой контроль ряд населенных пунктов. Об успехах Народной милиции рассказал глава республики Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день продвижение наших войск достаточно ускорилось, практически мы взломали ту глубоко эшелонированную оборону, которую подготовил противник в течение восьми лет", - заявил Пасечник в эфире телеканала "Звезда".

"Сейчас под нашим контролем находятся населенные пункты Лопаскино, Трехизбенка, Муратово, Гречишкино. Самое главное для нас - очень приятная новость, что наконец-то наша Станица Луганская", - отметил глава ЛНР.

Как ранее сообщил Луганский информационный центр, ВСУ оставили поселок городского типа Станица Луганская без боя. "Когда сегодня утром пошли первые граждане со стороны украинского пункта пропуска, они рассказали нам, что в Станице уже никого нет, и мы спокойно зашли в поселок", - рассказали представители Народной милиции ЛНР.