Посольство: Во Франции задержан российский сухогруз

Власти Франции задержали в проливе Ла-Манш российский сухогруз. Об этом проинформировали в диппредставительстве РФ в Париже.

"В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш", - цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.

Причины задержания пока не известны. Как передает ТАСС, консульский отдел посольства связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу.

Как отмечают местные СМИ, речь может идти о судне, принадлежащем компании, попавшей под санкции ЕС.