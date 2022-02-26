Для детей беженцев из ДНР и ЛНР организуют "День в музее"

В регионах России, принимающих беженцев из двух республик, 1 марта стартует акция "День в музее". Подведомственные Министерству культуры РФ учреждения откроют двери для детей из ДНР и ЛНР и приготовят насыщенную программу, рассчитанную на весь день.

"День в музее" пройдет в Московской, Тульской, Смоленской, Саратовской и Ростовской областях, а также в городе Севастополь. В сообщении Министерства культуры говорится, что программа будет включать в себя экскурсии, мастер-классы и другие просветительские мероприятия для ребят. Обеспечат также транспортную доступность и питание.

Специальные программы для граждан ЛНР и ДНР подготовили музеи, связанные с именами великих российских писателей - историко-культурный и природный музей-заповедник Грибоедова "Хмелита", мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Толстого "Ясная Поляна", музей-заповедник Шолохова.

К акции присоединятся также музей-усадьба "Архангельское", музей-заповедник "Горки Ленинские", историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево", музей "Смоленская крепость", объединенный мемориальный музей Гагарина, военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова, Саратовский государственный художественный музей имени Радищева.

На целый день ребят примут и природный музей-заповедник Тургенева "Спасское-Лутовиново, историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" и Российская государственная художественная галерея.