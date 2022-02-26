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26.02.2022 08:52
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Один из самых известных столичных фонтанов - Пушкинский, расположенный на одноименной площади в центре столицы, капитально отремонтируют. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт Пушкинского фонтана, который был запущен в 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, - отметил Петр Бирюков. - Этот фонтан выполнен в классическом стиле и представляет собой бассейн из гранита с тремя чугунными чашами. Он является одним из символов столицы, у жителей сложилась добрая традиция назначать именно возле этого фонтана встречи и свидания".

Работы начнутся в октябре, после завершения сезона фонтанов, и завершатся весной 2023 года. Планируется полностью обновить внешний вид сооружения и оборудование, в частности, заменить гидроизоляцию чаш и гранитную облицовку по всему периметру фонтана, отремонтируем системы водоснабжения и водоотведения. Поменяют насосное и электрическое оборудование, светильники подводной подсветки, установят систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию, приведут в порядок технические помещения.

Закрывать для пешеходов Пушкинскую площадь не будут на время ремонта фонтана.

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