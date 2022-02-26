Вильфанд: В Москве установится по-настоящему весенняя погода

Много солнца, ясное небо и положительная температура днем. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие четыре дня.

Улучшение синоптической ситуации прогнозируется 27 февраля. А в субботу еще возможны небольшие осадки.

Затем атмосферное давление начнет расти, облаков на небе станет меньше, ветер стихнет.

"Днем энергия солнца будет уже заметна, температурный фон - примерно 3-4 градуса тепла", - цитирует Вильфанда ТАСС. - Первый день календарной весны будет действительно весенним".

Второго марта потеплеет до +5 градусов.