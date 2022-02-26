В Хабаровске потушили пожар в клинико-диагностическом центре

Один человек спасен при пожаре в клинико-диагностическом центре на улице Карла Маркса, 109 в Хабаровске. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на центральный пульт пожарной связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона в 08.54 местного времени.

На вызов незамедлительно выехали пожарные подразделения. На месте происшествия они обнаружили, что из подвального помещения идет густой черный дым - горели мебель и вещи на площади десять квадратных метров. Внутри здания были люди, звено газодымозащитной службы направилось на их поиск и эвакуацию. С помощью индивидуального спасательного устройства удалось спасти одного человека, еще 25 были эвакуированы на улицу по лестничным маршам. Пострадавших нет.

В 10.07 пожар был полностью ликвидирован. Всего для тушения были привлечены 25 человек и восемь единиц техники.

По факту возгорания сотрудники Госпожнадзора МЧС России проведут проверку.