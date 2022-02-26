В Хабаровске потушили пожар в клинико-диагностическом центре

Новости

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев "омикрона" 04:10
Евросоюз ввел санкции против предприятий ВПК и ряда банков России 04:06
Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений 03:41
Постпред КНР при ООН: Озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены 03:10
Евросоюз ввел санкции против Мишустина и Медведева 03:00
РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по спецоперации на Украине 02:35
ЕС официально ввел санкции против 98 граждан РФ, включая Путина и Лаврова 02:10
ЕС приостановил упрощенный порядок выдачи виз россиянам 01:51
В Госдуме прокомментировали запрет на участие артистов РФ в "Евровидении" 01:30
В Минобороны посмеялись над информацией о "взломе" своего сайта хакерами 01:07
Болгария закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний 00:51
Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности 00:35
Захарова: В отношениях России и Запада близка точка невозврата 00:24
Захарова: Раздача Киевом оружия - это конец 00:15
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР 00:06
"Врачи без границ" прекращают работу на Украине 00:00
Шефа немецкой разведки эвакуировали из Киева с помощью спецназа 25.02.2022
Джабаров негативно оценил санкции против руководства России 25.02.2022
Захарова: Киев отказывается от переговоров и просит перенести их 25.02.2022
Мосбиржа будет проводить торги иностранными акциями только по вечерам 25.02.2022
Захарова: Может, Лондон себе что-нибудь отморозил? 25.02.2022
Слуцкий обвинил Совет Европы в работе "по американским шаблонам" 25.02.2022
Процесс вступления России в ОЭСР прекращен 25.02.2022
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 25.02.2022
Глава ЛНР гарантировал украинским военным возвращение домой 25.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
26.02.2022 04:22
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске потушили пожар в клинико-диагностическом центре

Текст: Инесса Доценко

Один человек спасен при пожаре в клинико-диагностическом центре на улице Карла Маркса, 109 в Хабаровске. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на центральный пульт пожарной связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона в 08.54 местного времени.

На вызов незамедлительно выехали пожарные подразделения. На месте происшествия они обнаружили, что из подвального помещения идет густой черный дым - горели мебель и вещи на площади десять квадратных метров. Внутри здания были люди, звено газодымозащитной службы направилось на их поиск и эвакуацию. С помощью индивидуального спасательного устройства удалось спасти одного человека, еще 25 были эвакуированы на улицу по лестничным маршам. Пострадавших нет.

В 10.07 пожар был полностью ликвидирован. Всего для тушения были привлечены 25 человек и восемь единиц техники.

Посетителей ТЦ в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за пожара

По факту возгорания сотрудники Госпожнадзора МЧС России проведут проверку.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
Захарова: Запад говорил с Россией с хамской позиции исключительности
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц