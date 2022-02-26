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26.02.2022 11:40
Рубрика: Общество

В соревнованиях "Сахалинский лед" приняли участие более 700 рыбаков

Текст: Инесса Доценко

На реке Найба в Долинском районе Сахалинской области прошел фестиваль любительской рыбалки. В нем участвовали 178 команд, в том числе из Приморского края, Республики Бурятия и Иркутской области. Всего праздник собрал более 700 рыбаков. Чемпионат "Сахалинский лед" ежегодный, сегодня он состоялся уже в 11-й раз.

Как рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области, в этом году фестиваль впервые проходил при поддержке регионального министерства туризма. К месту проведения организовали тур, рыбакам-любителям обеспечили трансфер, питание, предоставили удочки.

В рамках соревнований состоялся мастер-класс по приготовлению блюд из наваги и корюшки от шеф-поваров сообщества Chefs Team Russia. В нем принял участие министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, который сегодня впервые поймал и приготовил корюшку.

- Рыбалка - супер. Первые 20 минут ничего не мог поймать. Подошел один добрый человек и дал мне хороший совет. После этого я за семь минут выудил пять рыбин, в том числе - одну корюшку. Вообще, рыбалка похожа на ту, что происходит у нас на Байкале. Так же весело, на драйве. Люди общаются, отдыхают, набираются сил, выигрывают отличные призы. Это очень здорово. Буду рекомендовать жителям Бурятии приезжать на Сахалин и участвовать в этих соревнованиях, - отметил Алдар Доржиев

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