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26.02.2022 08:00
Рубрика: Общество

Врачи отшлифовали лазером пересаженную пациентке роговицу

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области врачи вернули зрение пациентке со сложной патологией, скорректировав пересаженную роговицу с помощью высокоточного лазера.

Операция 46-летней тольяттинки прошла недавно, сообщили в Самарской областной клинической офтальмологической больнице имени Ерошевского. Ранее она с подросткового возраста наблюдалась у глазных докторов, ей поставили диагноз - "врожденная дистрофия роговицы". С каждым годом острота зрение ухудшалось. К 40 годам зоркость совсем пропала, роговица помутнела, женщина рисковала потерять зрение.

Несколько лет назад пациентка перенесла ряд операций, в том числе по пересадке роговицы, удалению катаракты и замены хрусталика. А недавно - оперативное вмешательство на высокоточном лазере. Хирурги-офтальмологи "отшлифовали" пересаженную роговицу менее чем за пять минут. Собственно, воздействие лазера было и того меньше - около 50 секунд. При этом хирурги руками практически ничего не делают во время операции, пояснили врачи. Лазер делает все сам: проводит испарение поверхностных слоев роговицы, выравнивая ее. Новое оборудование позволяет проводить операции не только быстро, но и безболезненно.

- Мы пересаживаем роговицу: представьте, это как надеть человеку чужие очки. И эксимер-лазерная коррекция позволяет сделать тонкую настройку оптики глаз такому пациенту и улучшить зрение. Операция позволила сделать форму трансплантата роговицы более равномерной, соответственно, оптика стала более правильной, и мы получаем высокую остроту зрения, - рассказал завотделения рефракционной микрохирургии больницы Ерошевского Степан Туровский.

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Операция длится минуты, но за планированием и точнейшими расчетами офтальмологи проводят по нескольку часов. Главврач больницы Андрей Золотарев подчеркнул, что зрение пациентке абсолютно безболезненно вернулось благодаря "тандему": замечательных рук врачей и выдающейся техники. Новейшая модификация эксимерного лазера, к слову, это один из четырех аппаратов такого класса в стране, позволяет как устранять оптические недостатки глаза, сравнимые с коррекцией очками или контактными линзами, так и малейшие локальные неправильные неравномерности формы роговицы, подчеркнул он.

После операции зрение тольяттинки улучшается с каждым днем: она уже может читать. Для пациентки лазерная коррекция была бесплатная. Самарские офтальмологи сделали ее в рамках высокотехнологичной медпомощи по ОМС. К слову, по этой программе только с начала 2022 года в самарской глазной клинике уже "прозрели" более сотни пациентов.

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