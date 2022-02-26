Из Кемеровской области отправили помощь жителям Донбасса

Из Кемеровской области отправили первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, временно эвакуированных в Россию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.

- Мы сегодня отправляем первую колонну с гуманитарным грузом для наших братьев - мирных жителей ЛНР и ДНР, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Эта колонна не последняя, будем отправлять столько, сколько нужно. Очень ценно, что это все добровольно собрали жители Кузбасса - это было веление сердца, - отметил Сергей Цивилев.

В субботу из центра Кемерова выехали две фуры, их груз - 40 тонн продуктов длительного хранения и вещей (теплой одежды, одеял, санитарных принадлежностей). Все это будет доставлено в город Батайск Ростовской области, где вещи и продукты передадут в пункты размещения эвакуированных жителей Донбасса.

Напомним, что гуманитарную помощь в Кузбассе начали собирать в начале этой недели. В акции приняли участие общественные и коммерческие организации, студенты и сотрудники Кемеровского госуниверситета и обычные жители региона.