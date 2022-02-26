Новую ледовую арену в Новосибирске строят с опережением графика

В Новосибирске продолжается строительство нового ледового дворца спорта на левом берегу Оби. Причем работы ведутся с опережением графика. На днях к отоплению подключили основную арену ЛДС - на неделю раньше срока.

Важнейший для региона объект постоянно находится в центре внимания областной власти. Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на стройплощадке в очередной раз проконтролировал соблюдение графика работ.

- Могу с удовлетворением сказать, что тепло было подано в основной объем на неделю раньше: по графику должны были это сделать 1 марта, а тепло пошло в помещения уже 24 февраля, - подчеркнул глава региона.

Заместитель гендиректора компании ООО "СДС-Строй" Алексей Кокорников сообщил, что параллельно строители монтируют сэндвич-панели входных групп, где будут располагаться билетные кассы. Сначала был смонтирован металлокаркас двух зданий, теперь строители ведут монтаж фасадов. С 15 марта планируют начать установку витражей, а еще через два месяца - приступить к кровельным работам на крышах.

Также начались работы по приведению в порядок прилегающей территории, ее благоустройство должно начаться 1 апреля.

Все, что происходит на стройплощадке новой ледовой арены, находится на особом контроле региональных властей. И особое внимание - соблюдению графика работ. Нет никаких сомнений, что ледовый дворец спорта будет сдан в срок. И на это никоим образом не повлияет складывающаяся международная ситуация. Даже если решение о месте проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году будет изменено, новый ЛДС станет домашней площадкой для хоккеистов "Сибири".