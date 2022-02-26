В Томске пассажир скончался после падения из маршрутки

МВД Томской области возбудило уголовное дело против водителя маршрутного автобуса, откуда выпал пассажир. Пострадавший скончался в больнице.

ДТП произошло 21 февраля. По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автобусом марки ПАЗ, на остановке общественного транспорта на улице Лазо не убедился в безопасности и начал движение с открытой дверью. В результате чего 42-летний пассажир выпал на проезжую часть и попал под задние колеса автобуса.

Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Фигурант отстранен от управления автобусом.

Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет 404, телефон: 8 (382-2) 794-715,794-719.