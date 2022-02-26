Аэропорт "Минеральные Воды" добавил шесть дополнительных рейсов

После временного ограничения полетов и закрытия ряда аэропортов на Юге России, воздушная гавань Минеральных Вод объявила о включении в расписание новых рейсов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, всего 26 февраля запланированы 37 вылетов.

Два дополнительных рейса будут выполняться в Хургаду (Египет), по одному в Душанбе (Таджикистан), Шарм-эль-Шейх (Египет), Анталью (Турция) и Наманган (Узбекистан). Рейсы в Египет обслужит авиакомпания AZUR air, остальные выполнят самолеты "Уральских авиалиний".

При этом рейсы в Стамбул, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь отменены. По остальным направлениям аэропорт также работает в обычном режиме. В Ставропольском крае также штатно работает аэропорт столицы региона, сегодня оттуда запланированы шесть рейсов в Москву.