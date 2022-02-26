82 украинских пограничника с острова Змеиный доставлены в Севастополь

В Севастополь сегодня утром на спасательном буксире "Шахтер" доставлены 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников.

- Военнослужащие Украины сложили оружие и приняли решение вернуться к семьям, - сказал Ясников. - Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников.

На причале в Севастополе их встречали автобусы. Каждому выдали сухие пайки и воду. По словам Ясникова, за медицинской помощью никто из них не обращался.

Чтобы вывести украинских пограничников их района боевых действий и доставить в Севастополь, ЧФ организовал безопасный коридор. Далее, после коротких юридических процедур и согласований, военнослужащих ВСУ отвезут на автобусах домой - в Одессу. На все время следования их обеспечат сухпайками и водой в бутылках.