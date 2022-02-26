Количество прибывающих на Дон беженцев сократилось

Поток беженцев, приезжающих на территорию Ростовской области, стал значительно меньше, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

За сутки в область прибыло 4789 жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

В 19 субъектах РФ функционируют 252 пункта временного размещения. На пунктах пропуска вынужденных переселенцев продолжают принимать два городка жизнеобеспечения вместимостью по 400 человек.

За сутки двумя железнодорожными составами 881 человек доставлен в Тульскую и Орловскую области.

Психологи МЧС России оказали помощь 4 543 людям, на телефоны "горячей линии" поступило 1 711 обращений. Организована выдача sim-карт различных операторов с возможностью осуществления звонков без роуминга.