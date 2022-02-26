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26.02.2022 11:36
Рубрика: Экономика

Минтранс запустил мультимодальные перевозки по "единому" билету в Крым

Текст: Евгений Гайва
Мультимодальные перевозки по "единому" билету в Крым начали действовать с 26 февраля 2022 года в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России, сообщили в Минтрансе.

"Для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО "Единая транспортная дирекция" (ЕТД) с 26 февраля запускает мультимодальные перевозки с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы", - говорится в сообщении. Автобусы будут курсировать с 26 февраля по 10 марта в ежедневном режиме.

Как уточняют в Минтрансе, автобусы будут отправляться от железнодорожной станции Анапа дважды в день: в 8:30 и 13:00 и прибывать в Симферополь в 12:30 и 17:00 соответственно.

В обратном направлении из Симферополя от железнодорожного вокзала автобусы будут отправляться в 9:00 и 11:00, прибывать в Анапу в 13:00 и 15:00 соответственно.

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На автобусную и железнодорожную перевозки действует "единый" билет", который можно оформить за 30 минут до отправления. На детей до 5 лет оформляется бесплатный билет с отдельным местом.

Билеты можно оформить в кассах железнодорожных вокзалов, а также с использованием сайта АНО "ЕТД" в подразделе поезд+автобус.

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