С 28 февраля все эвакуированные из Донбасса дети пойдут в донские школы

Новости

РЖД назначили шесть дополнительных поездов из городов юга России 11:02
82 украинских пограничника с острова Змеиный доставлены в Севастополь 10:53
Из Кемеровской области отправили помощь жителям Донбасса 10:37
В ДНР рассказали об успешном освобождении нескольких населенных пунктов 10:22
Силы ЛНР освободили КПВВ Станицы Луганская и почти весь поселок 10:11
Следственный комитет отчитался о работе с беженцами в регионах страны 10:09
ДНР: За прошедшие сутки от огня ВСУ погибли пять мирных жителей 09:56
В ДНР перехватили две ракеты ВСУ "Точка-У" 09:16
Россияне Магомедшарипов и Токов одержали победы на турнире Bellator 275 08:46
Боец ММА Исмаилов победил Дурадолу в поединке по правилам бокса 08:30
Google удалил сотни YouTube-каналов на фоне ситуации на Украине 08:00
МЧС сообщило о состоянии заблокированных в шахте "Обуховская" горнорабочих 07:54
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины 07:33
Минфин США заявил о введении санкций против президента РФ и членов Совбеза 07:05
"Роскосмос" сообщил о коррекции орбиты МКС перед прибытием "Союза МС-21" 06:10
Посол РФ: Санкции Канады против Путина не останутся без ответа 05:25
Небензя заявил в ООН о скором завершении операции по демилитаризации Украины 05:05
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев "омикрона" 04:10
Евросоюз ввел санкции против предприятий ВПК и ряда банков России 04:06
Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений 03:41
Постпред КНР при ООН: Обеспокоенности России в сфере безопасности должны быть учтены 03:10
Евросоюз ввел санкции против Мишустина и Медведева 03:00
РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по спецоперации на Украине 02:35
ЕС официально ввел санкции против 98 граждан РФ, включая Путина и Лаврова 02:10
ЕС приостановил упрощенный порядок выдачи виз россиянам 01:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
26.02.2022 10:40
Рубрика: Власть

С 28 февраля все эвакуированные из Донбасса дети пойдут в донские школы

Текст: Лариса Ионова

С понедельника 28 февраля все 1823 эвакуированных ребенка школьного возраста пойдут на занятия в школы, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Кроме того, для детей, которые занимались у себя дома в спортивных секциях, будут найдены возможности продолжить тренировки в донских спортивных центрах или при школах.

Как сообщала "РГ", с прошлой недели в учебных заведениях Ростовской области уже начали учиться 525 детей, эвакуированных из республик Донбасса.

По состоянию на 19:00 25 февраля в пунктах временного размещения на территории региона находились 6258 человек, в том числе 3179 детей.

Дети из Донбасса рассказали про первый день в школе Ростова

Тем временем

В правительстве Ростовской области перестановка: к обязанностям министра общего и профессионального образования Ростовской области приступает Андрей Фатеев. Ему 42 года, он выпускник Таганрогского государственного пединститута по специальности учитель иностранных языков и Московского социально-гуманитарного института по специальности "Государственное и муниципальное управление", кандидат филологических наук. С 2016 года работал заместителем министра, а с июля 2020 года - первым заместителем министра образования Ростовской области.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Украинские беженцы в России

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
"Роскосмос" в ответ на санкции приостанавливает запуски с космодрома Куру
Сенатор Клишас: Санкционный инструментарий Запада исчерпан
Захарова: Раздача Киевом оружия - это конец
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД