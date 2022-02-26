С 28 февраля все эвакуированные из Донбасса дети пойдут в донские школы

С понедельника 28 февраля все 1823 эвакуированных ребенка школьного возраста пойдут на занятия в школы, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Кроме того, для детей, которые занимались у себя дома в спортивных секциях, будут найдены возможности продолжить тренировки в донских спортивных центрах или при школах.

Как сообщала "РГ", с прошлой недели в учебных заведениях Ростовской области уже начали учиться 525 детей, эвакуированных из республик Донбасса.

По состоянию на 19:00 25 февраля в пунктах временного размещения на территории региона находились 6258 человек, в том числе 3179 детей.

Тем временем

В правительстве Ростовской области перестановка: к обязанностям министра общего и профессионального образования Ростовской области приступает Андрей Фатеев. Ему 42 года, он выпускник Таганрогского государственного пединститута по специальности учитель иностранных языков и Московского социально-гуманитарного института по специальности "Государственное и муниципальное управление", кандидат филологических наук. С 2016 года работал заместителем министра, а с июля 2020 года - первым заместителем министра образования Ростовской области.