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Рубрика: Общество

Врач посоветовала 10 упражнений для легких после COVID-19

Текст: Екатерина Ковалевская
Во время коронавирусной пандемии особо актуальными становятся профилактика легочных болезней и постковидная реабилитация органов дыхания. По мнению специалистов, здесь может помочь специальная гимнастика.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Кроме того, тренинг легких - отличный способ борьбы с повышенным давлением и аритмией. Правильно подобранный комплекс успокоит нервную систему, восстановит нормальную работу сердца и сосудов. О полезных и несложных дыхательных упражнениях рассказывает инструктор-методист ЦОЗиМП министерства здравоохранения Краснодарского края Надежда Зюзина.

- Дыхательная гимнастика очень важна и нужна каждому. Она увеличивает газообмен в легких, улучшает подвижность грудной клетки. С ее помощью укрепляется дыхательная и аксиальная мускулатура, увеличивается питание тканей, повышается толерантность к физической нагрузке и общая сопротивляемость организма, - пояснила Зюзина.

Дыхательная гимнастика должна проводиться в течение дня (2-3 раза) через два часа после еды. Упражнения делаются лежа на спине.

1. Ноги согнуты в коленях, одна рука лежит на передней поверхности грудной клетки, другая на животе - чуть выше пупка. Диафрагмальное дыхание выполняется носом на раз-два, при этом живот надувается, как шарик. Затем выполняется медленный и плавный выдох через рот, мышцы живота втягиваются. На выдохе губы желательно складывать трубочкой.

Фото: iStock
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2. На вдохе одновременно сжать пальцы рук в кулак, потянуть носочки на себя, на выдохе вернуться в исходное положение.

3. Ноги согнуты в коленях, руки лежат на бедрах. На вдохе развернуть плечи, прогнуться в грудном отделе, на выдохе руки скользят по бедрам к коленям. Повторить 6-8 раз. Упражнение способствует растяжению мышц спины, укреплению мышц живота, улучшает вентиляцию легких в нижних отделах.

4. Руки к плечам. Выполнить круговые движения в плечевых суставах: 4 раза вперед, 4 - назад. Движения выполняются в большом объеме, дыхание - произвольное. Повторить по 2 раза в каждую сторону.

5. Поднять одну руку и потянуться на вдох, на выдох вернуться в исходное положение. Выполнять 5-6 раз.

6. Руки согнуты в локтях и приведены к плечам. На вдохе развести локти в стороны, слегка прогнуться в грудном отделе, на выдохе опустить локти вниз. Повторить 6-8 раз. Упражнение способствует расправлению нижних и боковых участков легких.

7. Сгибание и разгибание ног в коленях. Переступая мелкими шагами по полу, постепенно увеличиваем темп и время - от 10 до 40 секунд. Дыхание - произвольное.

8. Лежа на правом боку, руку кладем под голову, левая рука укладывается на живот. Выполняется вдох животом и выдох, живот втягиваем. Упражнение дает хорошую возможность для расправления легких в нижних отделах. Делать 5-6 раз.

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9. Ноги согнуты в коленях, руки лежат вдоль туловища. Выполнить вдох, а на выдохе наклонить колени в левую сторону. Затем возвращаемся в исходное положение. Повторить 6-8 раз. Упражнение способствует улучшению подвижности позвоночника и грудной клетки, укрепляет мышцы живота, восстанавливает нижние отделы легких.

10. Руки поднять через стороны вверх - вдох, потянуться и вернуться в исходное положение - выдох.

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