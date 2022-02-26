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Рубрика: Общество

Врач рассказал, как справиться с весенними обострениями болезней

Текст: Екатерина Ковалевская
Весна - время обострения хронических заболеваний, в первую очередь, психических. Как избежать весенней хандры, помочь организму пробудиться и обновиться, но при этом максимально сгладить обострение? На эти вопросы отвечает врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Александр Горячев.
Фото: Екатерина Мартынова/РИА Новости Фото: Екатерина Мартынова/РИА Новости
Фото: Екатерина Мартынова/РИА Новости

- Одним из ключевых моментов обострения заболеваний считается изменение биоритмов человека при переходе из одного сезона в другой. Зимой и летом иммунная система работает достаточно стабильно, а вот весной и осенью начинает сдавать. Организм реагирует и на атмосферное давление, и на температурные перепады. Не хватает витаминов, особенно витамина Д, который регулирует большую часть биохимических процессов, работу иммунной и нервной систем, - сообщил врач. - В дополнении организм зимой испытывает большие нагрузки, связанные с праздничными застольями, периодическим переохлаждением. В итоге мы ощущаем упадок сил, отсутствие желания двигаться, работать и развлекаться, потерю интереса к некогда любимым вещам.

У мужчин и женщин депрессивное состояние проявляется практически одинаково. Все начинается с ухудшения настроения и повышения сонливости. Далее нарастает чувство неопределенной тревожности, беспомощности и ненужности даже своим близким, снижается аппетит, наблюдается потеря веса. Характерным признаком является снижение либидо. Помимо этого, появляется бессонница.

В группе постоянного риска находятся люди, которые не умеют справляться с эмоциями, страдают хроническими заболеваниями и вредными привычками, живут в постоянном стрессе. Чтобы избежать весенней хандры, важно организовать жизнь по определенным правилам. Нужно вставать в одно и то же время, делать хотя бы небольшую зарядку и принимать душ, обязательно плотно завтракать. В меню добавить больше фруктов и овощей, морепродуктов и орехов. С психологической точки зрения благоприятно влияет смена обстановки - небольшое путешествие, перестановка мебели или обновление гардероба.

- Радуйтесь жизни! Учитесь отфильтровывать негативные эмоции. Также откажите в эмоциональной поддержке человеку, который все время жалуется на жизнь. В отношениях с "токсичными" людьми надо беречь себя. Иначе можно надорваться, - считает Александр Горячев. - Не перетруждайтесь и хорошо высыпайтесь. Отдых очень важен. Если не давать организму регулярно и полноценно восстанавливать силы, это приведет к нежелательным результатам, в том числе, к хандре. Больше двигайтесь. Организм нуждается в движении, от его недостатка у современного человека случаются сбои на физическом и психическом уровнях.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Врач рассказала, как человеку предотвратить атаки своего иммунитета

Врач советует найти хобби и строить планы на будущее. По его словам, одна из самых распространенных причин депрессивных состояний - отсутствие стимулов и интересов. Также нужно хвалить себя даже за самые небольшие достижения, ведь из маленьких успехов складывается большая победа.

- Если же вы сами не можете справиться с психологическими проблемами, обратитесь к профессионалу - психологу или психотерапевту, - добавил Горячев. - И перестаньте себя жалеть. Когда вы жалуетесь на жизнь, рассказываете о своих переживаниях родным и близким, обсуждаете с ними ваши проблемы, они, зачастую, проявляют к вам сочувствие. Но, к сожалению, именно это понимание и поощряет депрессивное поведение. Как следствие, формируется зависимость от окружающих, человек ищет их сочувствия любой ценой.

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