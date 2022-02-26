Задержавшихся в Сочи туристов вывозят на широкофюзеляжных самолетах

Авиакомпании начали вывозить туристов, задержавшихся в Сочи из-за временного запрета на работу некоторых аэропортов Юга России. Как сообщили в пресс-службе аэропорта города-курорта, рейсы обслуживают широкофюзеляжные самолеты, способные принять на борт большое количество людей.

- Сейчас отмечен дневной пик вылета. Аэропортом открыт дополнительный пункт входного контроля в аэровокзал, выведен дополнительный персонал на регистрацию и досмотр, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

В международном секторе аэропорта для пассажиров открыли доступ к бизнес-залу, а на привокзальной площади сотрудники помогают людям с навигацией по зданию. На 13.00 аэропорт обслужил 36 прилетевших рейсов и больше 5 тысяч пассажиров, а также 30 вылетевших бортов с 4135 пассажирами.