"Роскосмос" в ответ на санкции приостанавливает запуски с космодрома Куру

"Роскосмос" в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.

"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", - написал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Сейчас на космодроме во Французской Гвиане находятся 87 граждан РФ. Это сотрудники НПО имени С. А. Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудники РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. В настоящий момент прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников, - сообщает ТАСС.

Как известно, ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении РКЦ "Прогресс".

ЕС серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе. Также ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности, систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.

Справка

Гвианский космический центр - европейский космодром вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Российско-европейский проект "Союз" в Гвианском космическом центре начался в 2003 году после решения на правительственном уровне о запусках ракет- носителей "Союз" с европейского космодрома во Французской Гвиане. В рамках принятых решений был подписан ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса "Союз", изготовление и отгрузку ракет-носителей "Союз-СТ" и разгонных блоков "Фрегат" в Гвианский космический центр. Первый пуск ракеты- носителя "Союз-СТ" состоялся в октябре 2011 года.