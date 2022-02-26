"Роскосмос" в ответ на санкции приостанавливает запуски с космодрома Куру

Новости

РЖД назначили шесть дополнительных поездов из городов юга России 11:02
82 украинских пограничника с острова Змеиный доставлены в Севастополь 10:53
Из Кемеровской области отправили помощь жителям Донбасса 10:37
В ДНР рассказали об успешном освобождении нескольких населенных пунктов 10:22
Силы ЛНР освободили КПВВ Станицы Луганская и почти весь поселок 10:11
Следственный комитет отчитался о работе с беженцами в регионах страны 10:09
ДНР: За прошедшие сутки от огня ВСУ погибли пять мирных жителей 09:56
В ДНР перехватили две ракеты ВСУ "Точка-У" 09:16
Россияне Магомедшарипов и Токов одержали победы на турнире Bellator 275 08:46
Боец ММА Исмаилов победил Дурадолу в поединке по правилам бокса 08:30
Google удалил сотни YouTube-каналов на фоне ситуации на Украине 08:00
МЧС сообщило о состоянии заблокированных в шахте "Обуховская" горнорабочих 07:54
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины 07:33
Минфин США заявил о введении санкций против президента РФ и членов Совбеза 07:05
"Роскосмос" сообщил о коррекции орбиты МКС перед прибытием "Союза МС-21" 06:10
Посол РФ: Санкции Канады против Путина не останутся без ответа 05:25
Небензя заявил в ООН о скором завершении операции по демилитаризации Украины 05:05
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев "омикрона" 04:10
Евросоюз ввел санкции против предприятий ВПК и ряда банков России 04:06
Небензя попросил постпреда США в ООН не читать морали по поводу вторжений 03:41
Постпред КНР при ООН: Обеспокоенности России в сфере безопасности должны быть учтены 03:10
Евросоюз ввел санкции против Мишустина и Медведева 03:00
РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по спецоперации на Украине 02:35
ЕС официально ввел санкции против 98 граждан РФ, включая Путина и Лаврова 02:10
ЕС приостановил упрощенный порядок выдачи виз россиянам 01:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
26.02.2022 10:26
Рубрика: Общество

"Роскосмос" в ответ на санкции приостанавливает запуски с космодрома Куру

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", - написал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Сейчас на космодроме во Французской Гвиане находятся 87 граждан РФ. Это сотрудники НПО имени С. А. Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудники РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. В настоящий момент прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников, - сообщает ТАСС.

"Роскосмос" сообщил о коррекции орбиты МКС перед прибытием "Союза МС-21"

Как известно, ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении РКЦ "Прогресс".

ЕС серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе. Также ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности, систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.

Справка

Гвианский космический центр - европейский космодром вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Российско-европейский проект "Союз" в Гвианском космическом центре начался в 2003 году после решения на правительственном уровне о запусках ракет- носителей "Союз" с европейского космодрома во Французской Гвиане. В рамках принятых решений был подписан ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса "Союз", изготовление и отгрузку ракет-носителей "Союз-СТ" и разгонных блоков "Фрегат" в Гвианский космический центр. Первый пуск ракеты- носителя "Союз-СТ" состоялся в октябре 2011 года.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
"Роскосмос" в ответ на санкции приостанавливает запуски с космодрома Куру
Сенатор Клишас: Санкционный инструментарий Запада исчерпан
Захарова: Раздача Киевом оружия - это конец
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших