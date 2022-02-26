Россия может отказаться от участия США в проекте "Венера-Д" из-за санкций

Участие американцев в совместном с "Роскосмосом" проекте "Венера-Д" может быть исключено из-за введенных США санкций, затрагивающих российскую космическую отрасль.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в условиях санкций участие США в проекте невозможно. Миссия будет реализована Россией самостоятельно или с участием Китая. Об этом Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС.

Вчера он дал указание начать переговоры с Пекином по согласованию и взаимной технической поддержке всех миссий по изучению дальнего космоса. Ранее Рогозин заявил, что из-за санкций США совместные проекты, схожие с обсерваторией "Спектр-РГ", невозможны.

25 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России. В свою очередь глава "Роскосмоса" заявил, что Россия, несмотря на санкции США, продолжит делать космические аппараты, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя.

Российские ученые планируют в 2029-2034 годах отправить три миссии к Венере. Крайняя из них попытается впервые в истории доставить оттуда грунт, - сообщил в январе на Королевских чтениях научный директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый. "Мы думаем уже не об одной миссии "Венера-Д", а о целой программе", - уточнил он. Согласно представленной презентации, три миссии в рамках российской программы по исследованию Венеры запланированы на 2029, 2031 и 2034 годы.

В 2029 году отправится аппарат "Венера-Д" с орбитальным, посадочным, демонстрационным и атмосферным модулями. Как поясняют ученые ИКИ РАН, проект "Венера-Д" продолжит исследования Венеры с использованием орбитального аппарата, субспутника и посадочного аппарата, оснащeнных научной аппаратурой широкого спектра. Прорабатывается включение в проект долгоживущей станции, которая проработает на поверхности Венеры около 60 суток.

Такой по сложности космический проект будет осуществлен впервые. Это продолжение фундаментальных исследований Венеры, которые активно проводились в 60-80-e годы и начале 90-х советскими и американскими миссиями. За эти годы специалисты получили большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава поверхности. Однако многие вопросы, связанные с динамикой атмосферы, проблемами суперротации, гигантского парникового эффекта, эволюции Венеры и другие так и остались нерешенными.