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Рубрика: Власть

Сенатор Клишас назвал правомерной национализацию активов лиц из ЕС и США

Текст: Татьяна Замахина
На введенные в отношении российских граждан санкции должен быть жесткий ответ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя заявление зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других государств, которые ввели санкции против Москвы в ответ на спецоперацию по демилитаризации Украины.

Фото: Виталий Невар/ ТАСС
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"Правомерно и обоснованно, - прокомментировал политик возможность такой реакции со стороны Москвы. - На нарушение прав российских граждан должен быть дан жесткий ответ. Все юридические основания для этого есть".

Ранее Клишас отметил, что Запад прибегает, скорее, к символическим санкциям, а значит этот инструментарий исчерпан. И к разрыву отношений РФ с теми странами, которые их ввели, ограничения не приведут, заявил глава комитета.

Как стало известно, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Ограничения подразумевают заморозку активов (в случае их обнаружения). При этом они не вводят запрет на въезд. Кроме Путина и Лаврова ограничения введены, в частности, против премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

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