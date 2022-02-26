Сенатор Клишас назвал правомерной национализацию активов лиц из ЕС и США

Ранее Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других государств, которые ввели санкции против Москвы в ответ на спецоперацию по демилитаризации Украины.
"Правомерно и обоснованно, - прокомментировал политик возможность такой реакции со стороны Москвы. - На нарушение прав российских граждан должен быть дан жесткий ответ. Все юридические основания для этого есть".
Ранее Клишас отметил, что Запад прибегает, скорее, к символическим санкциям, а значит этот инструментарий исчерпан. И к разрыву отношений РФ с теми странами, которые их ввели, ограничения не приведут, заявил глава комитета.
Как стало известно, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Ограничения подразумевают заморозку активов (в случае их обнаружения). При этом они не вводят запрет на въезд. Кроме Путина и Лаврова ограничения введены, в частности, против премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева.