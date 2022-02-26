Силы ЛНР освободили КПВВ Станицы Луганская и почти весь поселок

Народная милиция ЛНР освободила контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" и почти весь поселок. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве республики.

Ранее также сообщалось, что украинские военные покинули Старобельск и Северодонецк. Как рассказали местные жители, вечером 25 февраля одна колонна отправилась в сторону Рубежного, другая - в сторону Новоайдара.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призывает военнослужащих ВСУ добровольно сложить оружие. "Я гарантирую, что после окончания военной операции, когда киевский преступный режим сложит оружие и прекратит сопротивление, все военнослужащие будут отпущены и вернутся домой - к своим родным и близким!" - заявил он. По его словам, сопротивление прекратили уже более сотни бойцов ВСУ.