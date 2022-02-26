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26.02.2022 10:09
Рубрика: Происшествия

Следственный комитет отчитался о работе с беженцами в регионах страны

Текст: Наталья Козлова

Эвакуация с родной земли - это непростое бремя, которое сложнее всего дается старикам и детям. Сейчас все, вынужденно покинувшие Донецкую и Луганскую народные республики, размещаются в пунктах временного содержания на территории Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также в других регионах страны. Для детей предусмотрены места в дошкольных учреждениях и возможность для организации учебного процесса. И, конечно, офицеры СК России также не могли остаться в стороне от чужой беды, заявили в ведомстве.

Фото: Максим Коротченко
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Так, сотрудники следственного управления СК по Ростовской области провели встречи с детьми, их родителями, которые приехали из ДНР и ЛНР. Основная цель таких встреч - оказание правовой поддержки. Офицеры СК рассказывают о возможности обучения в образовательных учреждениях Следственного комитета. Объясняют правила поступления в ведомственные кадетские корпуса, а также Московскую и Санкт-Петербургскую академии Следственного комитета РФ, о квотах для сирот, а также их последующем трудоустройстве. Если беженцы задавали вопросы, не входящие в компетенцию следственных органов, то сотрудники управления записывали такие вопросы, чтобы их потом решать с помощью других госорганов.

Руководитель следственного управления СК по Воронежской области Кирилл Левит навестил прибывших в Воронежскую область граждан ДНР и ЛНР. Сотрудники ведомства заявили о готовности оказать максимальное содействие и помощь в любых вопросах. Также за счет добровольных пожертвований сотрудников следственного управления были приобретены и переданы ребятам игрушки, предметы для творчества и развивающие игры.

Сотрудники СУ СК по Курской области навестили сирот, находящихся в Клюквинской школе-интернате.

Сотрудники региональных подразделений СК России окажут помощь и поддержку прибывшим из ДНР и ЛНР в Белгородской, Ульяновской и других областях.

Кроме того, следователи по поручению Председателя СК "принимают исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса для формирования на основании показаний потерпевших от действий украинских военнослужащих доказательственной базы".

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