Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с "В" до "В-", сообщается на официальном сайте агентства.

Краткосрочные кредитные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах остались на уровне "В".

Снижение рейтинга Украины в S&P объяснили рисками финансовой стабильности и экономического роста, которые возникли после начала специальной военной операции России на Донбассе.

"В связи с этим мы понизили наши долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах до "B-" и поместили их в список CreditWatch отрицательным прогнозом", - говорится в сообщении.

Помещение в список CreditWatch означает, что в ближайшие 90 дней агентство может вновь понизить рейтинги страны.