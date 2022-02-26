Торги на СПБ Бирже 28 февраля пройдут по стандартному расписанию

Санкт-Петербургская биржа 28 февраля проведет торги по стандартному расписанию, говорится в сообщении площадки.

"СПБ биржа оставляет за собой право внести экстренные изменения в расписание торгов в случае публикации важных экономико-политических новостей, способных оказать критическое влияние на финансовые рынки", - уточнили в пресс-службе биржи.

Ранее Московская и Петербургская биржи приостанавливали торги акциями на фондовом и срочных рынках в целях снижения волатильности финансовых инструментов.